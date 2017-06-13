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Организатор убийства Политковской умер в колонии
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Организатор убийства Политковской умер в колонии

13:06  13 Июня 2017
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Организатор убийства Политковской умер в колонии

Москва, 13 июня. Лом-Али Гайтукаев, который был пожизненно осужден за организацию убийства корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской, скончался в колонии.

По неподтвержденной информации, Гайтукаев умер в колонии по причине плохого здоровья — у него был ряд болезней.

В настоящее время все подробности уточняются.

Напомним, российскую журналистку Политковскую застрелили в упор в подъезде своего дома 11 лет назад. Ей было 48 лет.

Тогда сообщалось, что основным мотивом убийства СК России считал недовольство ее профессиональной деятельностью, однако заказчики убийства на сегодняшний день не выявлены. 

#москва #колония #журналист #политковская
Дана Балан
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