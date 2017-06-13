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Весь мир
КГБ Белоруссии задержал экстремиста, готовившего теракт в Европе
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КГБ Белоруссии задержал экстремиста, готовившего теракт в Европе

13:02  13 Июня 2017
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КГБ Белоруссии задержал экстремиста, готовившего теракт в Европе

Минск, 13 июня. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что в 2017 на территории страны было задержано восемь человек, причастных к террористической деятельности.

По его словам, один из них намеревался совершить террористический акт в Европе. В ходе обысков у него было обнаружено и изъято взрывное устройство. Вакульчик добавил, что мужчина прибыл в Белоруссию из Германии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время саммита ШОС в Астане заявил, что честное и конструктивное сотрудничество государств поможет победить терроризм.

#белоруссия #терроризм
Тимур Румянцев
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