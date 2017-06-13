Подросток получил тяжелейшие травмы после селфи на вагонах в Красноярском крае

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Красноярск, 13 июня. Поиск удачного кадра для селфи закончился тяжелой электротравмой и госпитализацией подростка в Красноярском крае.

Как стало известно ФАН, чрезвычайное происшествие случилось на станции Уяр в Красноярском крае. В настоящее время за жизнь 14-летнего парня борются врачи.

Установлено, что пятеро товарищей 13-15 лет поздно ночью прогуливались по стоящим на путях вагонам, перепрыгивая с одного на другой. Свое веселье они фотографировали на телефоны, пока один из них во время очередного прыжка не задел провод.

«В момент прыжка с одной цистерны на другую один из подростков задел рукой контактную сеть, вследствие чего получил удар электрическим током. В настоящее время подросток с ожогами около 50% поверхности тела находится в реанимации», — сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК России.

В ходе доследственной проверки будет дана оценка как действиям несовершеннолетних нарушителей, так и должностных лиц, ответственных за порядок на станции.