Навальный грех. Колонка Руслана Мармазова

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Вчера, 12 июня, я ощутил смердящий дух Майдана. Причем в центре Москвы. Нет, самого Майдана пока не видел, но симптомы, явно указывающие на то, что применяются технологии, отлично всем нам знакомые по украинским событиям 2004 и 2013 годов, не заметить было решительно невозможно.

Портал в параллельную реальность

Вышло так, что мы с дочкой отправились посмотреть гулянья по случаю Дня России на Тверскую улицу. Там исторические реконструкции разнообразные разместили, прибыли ценители военной формы и оружия былых времен… В общем, интересно же. Задумка у нас была такая — прибыть на станцию метро «Пушкинская», а оттуда неспешно пройтись по Тверской, разглядывая костюмированное действо, чтобы в итоге оказаться на Красной площади и посмотреть праздничный концерт. Уверен, примерно такие идеи были еще у тысяч человек. Но, прибыв на «Пушкинскую», все мы узнали, что наши планы скорректированы. Без нашего, понятно, участия.

Там разворачивалось далекое от праздничного содержания мероприятие. Вообще, было ощущение, что мы вышли из портала в какую-то параллельную реальность. Полиция обыкновенная и «робокопы», спецтехника, автозаки, юниоры в коротких штаниках и в масках, пресса, седые вольнодумцы из диссидентствующих кухонь, показательно громко дающие комментарии по телефону с неподражаемым акцентом «Эха Москвы»… Вертолет, кружащий над площадью, веселья тоже не добавлял. Стрельцы с бутафорскими саблями, потерявшиеся в пространстве и времени, между прочим, выглядели вполне органично в этой сюрреалистической обстановке.

Я не знаю, сколько оппозиционеров, а сколько зевак и случайных прохожих, пытающихся пройти в эпицентр праздника, но не майданных страстей, оказалось на «Пушкинской». Но провокация вполне состоялась. Хорошо, что безголовая толпа не спровоцировала резкие телодвижения правоохранительных органов. Закончиться все могло отнюдь не праздничным салютом.

Из подземелья к казакам

Любо, что в Москве под ногами всегда есть альтернатива. Метро называется.

Быстро смекнув, что отсюда на Тверскую пройти, как минимум, сложно, если вообще возможно, мы нырнули «под землю» и уже через несколько минут вышли в другой реальности, на площади Революции, где на великолепных конях гарцевали казаки из кремлевского полка, рыцари бились на потешных турнирах, а фельдфебель из начала прошлого века мог спокойно выпить квасу с ветераном наполеоновских войн.

Тут был праздник. И все как бы спокойно. Рокот вертолетного двигателя и тот долетал едва-едва. Но скверное послевкусие от увиденного на «Пушкинской» еще долго не отпускало.

К тому же, у гостиницы с иностранным лейблом, которая раньше называлась «Москва», уютно расположилось до роты «аниматоров» в полной выкладке. Меньше всего хотелось, чтобы их таланты понадобились в это время и в этом месте.

Ленин без броневика

Тем временем персонаж, устроивший суматоху и нервотрепку тысячам человек и, чего уж там, сумевший подпортить праздник столице, коротал время за содержательной беседой с полицией. Алексея Навального, писать о котором мне, если честно, брезгливо, но приходится, спеленали в подъезде, когда тот собирался ехать «творить историю» на Тверской.

Что Навальный является реинкарнацией Георгия Гапона, не написал только ленивый. Соглашаюсь с этим тезисом. Но он Гапон времен высоких технологий, потому во сто крат опасней.

Кстати, как вам история с переносом митинга плюшевой оппозиции с проспекта Сахарова на Тверскую? Уморительно выглядит причина — не нашли подрядчика установить сцену и включить микрофон.

Навальный же себя революционером считает, верно? Или чем-то наподобие того. Воображаю, Ленину не подали броневик, с которого он собирался выступать, он обиделся и перенес революцию в другое место…

Понятно, что для крепкой провокации нужно было место массовых гуляний. Только там получилось бы создать напряженность, и, как знать, глядишь, может и до крови довести дело. А дальше мы же знаем, что в технологической карте прописано. «Они же дети», «берите с собой термосы и хорошее настроение» и все такое прочее.

Может, что-то и привнесли бы новенькое, хотя, знаете, вряд ли. Слишком хорошо схема отработана. Она действенна. Зачем менять? Даже и дирижер тот же, что был на Украине, а чуть раньше в Грузии… Я о после США Джоне Теффте. Удивительно просто, как его дипломатическая карьера совпадает с очагами напряженности в экс-советских странах, не находите? Очень эффективный менеджер.

Вся власть котам!

О том, что Навального задержали, но задумка идти митинговать на Тверскую остается в силе, сообщила через соцсети его жена. Интернет отозвался пародиями.

Мол, следующее сообщение от сына Навального, что задержали и маму, это он родителей заложил и теперь квартира в его распоряжении. А дальше сообщение от кота Навального, он-де сыну подбросил какую-то дурь, того тоже повязали. «Я здесь власть», — как бы резюмирует кот.

Но это так, небольшая хохма через изрядную порцию грусти. К сожалению, россияне (не все, разумеется, но некоторые, многие даже) так ничему и не научились на ошибках украинцев. Ведь очевидно же, что сценарий тот же, и к чему он ведет понятно. Не довольны ситуацией в стране? Да вы не понимаете, в каком Россия сейчас порядке по сравнению с тем, что уготовано ей в случае майданного развития ситуации.

Ах, не верите, что в России может случиться Майдан? И на Украине никто совсем еще недавно даже и не помышлял о разрушении страны, войне, беженцах, торжестве беззакония и тому подобных «милых» атрибутах «борьбы за демократические идеалы».

Хотя, разумеется, есть важное отличие между Россией и Украиной. Во всяком случае, только на него и надежда. В Москве власти решительны и, в отличие от Киева, не станут миндальничать, если, не ровен час, дело дойдет до совсем уж нехорошего уровня опасности.

Хладнокровный финт ушами

Понятно, что на благодушный лад и непонимание реальной угрозы настраивает опереточный, картонный, что ли, характер так называемой оппозиции. Да и формальный лидер с оловянными глазами не настраивает на что-то серьезное…

Так можно было бы думать, имей мы дело с естественным ходом событий. Но тут технология! Это совсем другое. В конце концов, вспомните снова ту же Украину. Как вам тамошние деятели, пришедшие к власти? Это же паноптикум какой-то. А тема работает. На заказчика работает, разумеется.

И уж, во всяком разе, что Алексей Навальный четко продемонстрировал своим тверским финтом ушами, так это, что он спокойно, бестрепетно, коли понадобится, поведет свою отару на заклание. И никакие душевные переживания ему не страшны. В случае же, если (представим невозможное) он дорвется к власти, репрессии будут страшными.

Почему-то нет палачей более жестоких и хладнокровных, чем пришедшие к кормилу большущие демократы и тонкие знатоки либеральных идей. Опять-таки, посмотрите, как это работает на Украине.

P.S. «Навальный грех» — термин введен в оборот православным киевским журналистом Дмитрием Скворцовым.