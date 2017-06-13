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Спорт
Путин обязал кабмин проработать вопрос грантов для талантливых спортсменов
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Путин обязал кабмин проработать вопрос грантов для талантливых спортсменов

12:47  13 Июня 2017
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Путин обязал кабмин проработать вопрос грантов для талантливых спортсменов

Москва, 13 июня. Российский президент Владимир Путин поручил правительству к концу ноября 2017 года определить порядок выделения грантов для одаренных спортсменов, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в конце мая текущего года, распорядился проработать вопрос поддержки талантливых спортсменов. Поручение дано кабмину с целью предоставить гранты спортсменам, «в том числе за счет сокращения неэффективного финансирования профессионального спорта», отмечается в сообщении на портале Кремля.

Распоряжение должно быть выполнено до 23 ноября 2017 года. До 30 апреля 2018 года правительство обязано внести в Госдуму законопроект о полномочия по присвоению квалификационных категорий тренерам и другим специалистам в области спорта.

Ирина Селезнева
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