Турчинов призвал применить армию против «гибридной агрессии со стороны России»

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Киев, 13 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уверен, что против «гибридной агрессии со стороны России» пора применять новые методы.

«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил он в интервью журналистам.

И такие методы, по мнению секретаря СНБО, будут способствовать укреплению фундамента минских соглашений, а также «освобождению некоторых регионов Донецкой и Луганской областей».