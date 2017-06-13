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Украина
Турчинов призвал применить армию против «гибридной агрессии со стороны России»
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Турчинов призвал применить армию против «гибридной агрессии со стороны России»

14:35  13 Июня 2017
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Турчинов призвал применить армию против «гибридной агрессии со стороны России»

Киев, 13 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уверен, что против «гибридной агрессии со стороны России» пора применять новые методы.

«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил он в интервью журналистам.

Турчинов призвал применить армию против «гибридной агрессии со стороны России»

И такие методы, по мнению секретаря СНБО, будут способствовать укреплению фундамента минских соглашений, а также «освобождению некоторых регионов Донецкой и Луганской областей».  

#турчинов
Кира Мирова
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