Между двух огней: как жителей Ракки уничтожают ИГИЛ, США и белый фосфор

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Силы коалиции, возглавляемой США, вероятно, использовали боеприпасы, снаряженные белым фосфором, в густонаселенных районах двух самых важных городов, которые до сих пор удерживаются боевиками ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Перевод материала U.S.-led forces apparently use white phosphorus in anti-IS fight издания Digital Journal представляет Федеральное агентство новостей.

Издание Washington Post сообщает о видеоматериалах и информации от правозащитных групп, в которых показано: снаряды с белым фосфором использовались при бомбардировке в сирийском городе Ракка, который де-факто считается столицей ИГИЛ, а также в Мосуле — третьем по величине городе Ирака. Он также все еще находится под контролем ИГИЛ.

Хотя использование белого фосфора не запрещено международным правом, его применение в населенных районах не допускается. Боеприпасы, снаряженные белым фосфором, в основном используются для создания дымовых завес. Тем не менее, при использовании его в качестве зажигательного оружия белый фосфор воспламеняется при контакте с воздухом и горит при 815 °C. Он может ужасно калечить и убивать, прожигая плоть до костей и часто вызывая медленную, мучительную смерть. Вода не может погасить его.

На прошлой неделе группа по контролю за соблюдением прав человека «Ракку молча убивают» опубликовала в Twitter видеоматериалы, показывающие нечто, похожее на боеприпасы с белым фосфором. Они взрывались над восточной частью города, где поддерживаемые США бойцы сирийской оппозиции продвигаются глубже на территорию, контролируемую ИГИЛ.

Полковник армии США Райан Диллон не подтвердил использование боеприпасов с белым фосфором в Мосуле или Ракке. При этом он сказал, что американские силы используют его в «соответствии с правом вооруженного конфликта» для «скрининга, маскировки и маркировки так, чтобы в полной мере учитывать возможные побочные эффекты для гражданских лиц и гражданских построек».

«Коалиция принимает все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск случайного нанесения повреждений мирным жителям и гражданским постройкам» — добавил Диллон.

Вооруженные силы США использовали белый фосфор во время операции в Эль-Фаллудже и в других местах на протяжении продолжающейся 15 лет войны против исламистского террора. Также США поставили белый фосфор своим ключевым союзникам. Израиль при этом был обвинен в военных преступлениях за применение белого фосфора над густонаселенными районами Газы — в том числе, над школой ООН.

По данным ЮНИСЕФ, десятки тысяч гражданских лиц не могут выбраться из Ракки, среди них 40 тысяч детей. Многие из них находятся между двух огней: с одной стороны продвигаются силы, поддерживаемые США, с другой — укрепленные позиции боевиков ИГИЛ. Террористы убивают гражданских, которые пытаются покинуть зону их влияния, в то время как сотни других гражданских были убиты во время авиационных ударов, наносимых под руководством США, внутри города и возле него.