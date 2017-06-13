Тело задушенной женщины обнаружили у федеральной трассы на Кубани

В Избранное

Скопировать

Геленджик, 13 июня. В водосточном коллекторе у трассы в Краснодарском крае обнаружили тело женщины. По версии следствия, ее задушили.

Женщину обнаружили мертвой в 30 метрах от федеральной трассы М-4 «Дон» между селом Кабардинка и городом Новороссийском. На вид погибшей 45-50 лет, ее фотография опубликована на сайте СУ СК РФ по региону.

По факту убийства потерпевшей возбуждено уголовное дело. Следствие просит всех опознавших женщину поделиться информацией по телефонам, которые также указаны на сайте ведомства, передает «Свободная пресса».