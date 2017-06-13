Новости США: два прокурора подали в суд на Трампа, интимный портрет Обамы

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США, 13 июня. Конгресс одобрил новые антироссийские санкции и лишил Дональда Трампа права на их смягчение, прокуроры-демократы от штата Мэриленд и округа Колумбия подали в суд на президента за нежелание главы Белого дома отказаться от бизнеса, экс-глава США Барак Обама напишет предисловие к книге о себе. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Суд пересмотрит миграционный запрет

Еще один апелляционный суд США отправил на пересмотр законопроект президента Дональда Трампа о запрете въезд на территорию Америки гражданам стран с преимущественно мусульманским населением, пишет The Washington Post.

Суд считает, что администрация президента нарушила федеральное иммиграционное законодательство и не смогла предоставить веские основания для принятия закона. Администрация президента заявила, что будет добиваться дальнейшего рассмотрения законопроекта в Верховном суде США, как это уже было сделано с принятием решения против запрета на въезд другим апелляционным судом в прошлом месяце.

Прокуроры-демократы против бизнеса Трампа

Генеральные прокуроры от Демократической партии США — штат Мэриленд и округ Колумбия — подали иск против Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Они указали на то, что нежелание президента отказаться от своего бизнеса подрывает доверие общественности и нарушает конституционные запреты на сделки с самим собой.

Проблемы законопроекта о здравоохранении

Несколько сенаторов от Республиканской партии заявили, что они готовы поддержать законопроект о здравоохранении, который будет финансировать программу Planned Parenthood или такие процедуры, как аборт, сообщает Fox News Politics.

Республиканская партия обеспокоена тем, что любой законопроект об отмене и замене программы здравоохранения Obamacare должен быть тщательно структурирован, чтобы получить поддержку и умеренных, и консервативных республиканцев.

Антироссийская пропаганда

Исполнительный директор Newsmax Media и близкий друг нового президента США Кристофер Рудди заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения специального адвоката Роберта Мюллера III, который ведет расследование о якобы «вмешательстве России в президентские выборы США», сообщает The New York Times. В Белом доме были удивлены, услышав эту новость.

«Мистер Рудди никогда не обсуждал с президентом этот вопрос», — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Новые санкции против России

Сенаторы США пришли к соглашению относительно закона, накладывающего санкции на Россию, сообщает агентство Reuters. В закон включено положение, которое помешает президенту Трампу смягчить, приостановить или снять санкции без одобрения Конгресса США. Соглашение станет приложением к законопроекту о санкциях, налагаемых на Иран. Цель соглашения — «наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году, присоединение Крыма и поддержку сирийского правительства».

Переезд в Белый дом и попытки помирить президента с партией

Меланья Трамп окончательно переедет в Белый дом из «башни Трампа» на Манхэттене в конце июня, сообщает The New York Times.

Первая леди появится на пикнике Конгресса США, после чего начнет обустраиваться на новом месте вместе с сыном Бэрроном, который осенью пойдет уже в новую школу в Вашингтоне. Однако основной ее задачей будет помирить Трампа с партией.

Эксперты заявляют, что это будет трудно: Трамп сильно изолировался от партии. Меланья даже сказала по этому поводу: «Иногда я говорю, что у меня два мальчишки-подростка дома — мой сын и мой муж».

Крупный промах NBC

Телекомпания NBC, переманив в этом году телеведущую Мегин Келли с Fox News, ожидала привлечения большего количества зрителей, но на самом деле эти перемены сработали не так, как рассчитывало руководство телеканала, пишет Variety.

Мегин Келли взяла интервью у ведущего радио-шоу Infowars Алекса Джонса. После этого один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase («Дж. П. Морган Чейз») решил убрать всю рекламу с телеканала NBC, которая должна была транслироваться до шоу Мегин Келли.

Президентство Обамы в фотографиях

Экс-президент США Барак Обама напишет предисловие к книге бывшего главного фотографа Белого дома Пита Соуза, сообщает еженедельник Newsweek со ссылкой на газету The Hill. Книга будет называться «Обама: интимный портрет. Историческое президентство в фотографиях».

Баскетболист Деннис Родман в КНДР

Бывший американский баскетболист Деннис Родман приехал в Северную Корею, сообщает CNN. Репортеры телеканала заметили его в международном аэропорту Пхеньяна, но Родман отказался комментировать ситуацию. Пока что не ясно, с какой целью звезда НБА едет в Северную Корею: сейчас отношения между Вашингтоном и Пхеньяном очень напряженные.