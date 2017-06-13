Тука уверен, что Донбасс вернется под контроль Киева через пять лет
Киев, 13 июня. Возвращение Донбасса под контроль Киева может занять от трех до пяти лет. Соответствующее мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Так, в эфире украинского «5 канала» накануне вечером Тука отметил, возвращение Донбасса в состав Украины произойдет в данный промежуток времени, если не случится каких-либо мощных внешних факторов, способных повлиять на развитие событий. Под ними Тука подразумевает обострение отношений между США и Россией на фоне Ирака и Сирии.
Напомним, ранее представитель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что с февраля по май 2017 года в результате военных действий погибли тридцать шесть мирных жителей Донбасса.