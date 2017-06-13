Тука уверен, что Донбасс вернется под контроль Киева через пять лет

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Киев, 13 июня. Возвращение Донбасса под контроль Киева может занять от трех до пяти лет. Соответствующее мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так, в эфире украинского «5 канала» накануне вечером Тука отметил, возвращение Донбасса в состав Украины произойдет в данный промежуток времени, если не случится каких-либо мощных внешних факторов, способных повлиять на развитие событий. Под ними Тука подразумевает обострение отношений между США и Россией на фоне Ирака и Сирии.

Напомним, ранее представитель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что с февраля по май 2017 года в результате военных действий погибли тридцать шесть мирных жителей Донбасса.