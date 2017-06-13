Forbes назвал самых богатых писательниц мира

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Лондон, 13 июня. Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых писательниц 2016 года. Полный список опубликован на сайте издания.

На первое место попала знаменитая Джоан Роулинг, создательница книжного цикла о Гарри Поттере. В прошлом году она впервые попробовала себя в роли сценариста, написав сюжет к спин-оффу «Гарри Поттера» — «Фантастические твари и где они обитают». Кроме того, совместно с драматургом Джеком Торном Роулинг выпустила пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». В 2016 году ее доход составил 19 млн долларов.

На втором месте оказалась Нора Робертс, автор «Ирландских сердец», «Ночных рассказов». За прошлый год она заработала более 15 млн долларов. Третье место досталось автору популярных любовных романов Даниэле Стил (15 млн долларов).

В «десятку» также попали такие писательницы, как Эрика Джеймс («Пятьдесят оттенков серого»), Пола Хокинс («Девушка в поезде»), Вероника Рот (серия «Дивергент»), Рейчел Рассел («Дневники Никки»).