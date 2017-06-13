Туристы назвали худшие и лучшие аэропорты мира

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Нью-Йорк, 13 июня. Компания AirHelp составила рейтинг лучших и худших аэропортов всего мира. Всем участникам опроса было предложено оценить качество работы 76 международных аэропортов, учитывая уровень их безопасности и качество обслуживания, а также удобство и комфорт терминалов.

Лучшим терминалом был признан сингапурский Чанги, где созданы все мыслимые и немыслимые условия для туристов: кинотеатр, бассейн, огромные сады, сад с бабочками и даже водопад.

На втором месте оказался мюнхенский аэропорт, а на третьем — гонконгский. В «десятку» также попали аэропорты Копенгагена, Мадрида, Окленда, Франкфурта, Цинциннати, Барселоны, Хельсинки.

Худшим туристы назвали аэропорт Кувейта. В антрейтинг также попали воздушные гавани Лондона и Манчестера. В десятке оказался ряд американских аэропортов (Нью-Джерси, Лос-Анджелес) и два индийских (Мумбаи, Дели).

Аэропорты Дубая и Бангкока тоже не вызвали радужных впечатлений у путешественников, передает «Ридус».