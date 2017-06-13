Новороссия сегодня: суицид ВСУ, «киборги» торгуют гранатами, Швейцария в ЛНР

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Донбасс, 13 июня. Шумный вечер в Донецке, дезертиры и суицидники в АТО, новые «прорывы» ВСУ на юге ДНР. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая военная обстановка

До 850 артиллерийских снарядов и мин было выпущено по Донбассу киевскими силовиками за минувшие сутки. В ДНР обстрелам подверглись 18 населенных пунктов по всей линии боевого соприкосновения, ранены два мирных жителя. В ЛНР бои шли преимущественно на северо-западном направлении в районе поселка Желобок. Военнослужащие ВСУ и боевики нацгвардии не оставляют попыток захватить этот населенный пункт близ Бахмутской трассы и укрепиться на прилегающих высотах.

Донецк привыкает к шумным вечерам. Снаряды попадают в жилые дома и объекты инфраструктуры северных и юго-западных районов города, пока, к счастью, не долетая до центра. Вечером ВСУ ударили с трех направлений по пригородам Донецка. Населенные пункты Спартак, районы аэропорта и Ясиноватской развязки, поселок Октябрьский и Киевский, а также Петровский район Донецка оказались под обстрелом артиллерии украинских силовиков.

В результате ночного обстрела Петровского района Донецка погибли двое мирных жителей — мать и сын, сообщили в минобороны ДНР. Оборонное ведомство Донецкой народной республики обратилось к жителям прифронтовых районов и населенных пунктов с настоятельной рекомендацией принять все меры безопасности в связи со сложившейся обстановкой.

Суицид и дезертирство

По информации командования ВС ДНР, разведкой зафиксирован случай суицида в ВСУ. Сообщается, что 8 июня наводчик механизированного отделения 14 бригады ВСУ рядовой Тарас Белецкий во время несения службы в суточном наряде совершил самоубийство.

В кармане погибшего военнослужащего была найдена предсмертная записка. В своей смерти он обвиняет командира роты, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивал и унижал Белецкого. Жалобы к вышестоящему командованию оборачивались новыми издевательствами со стороны командира роты, сообщил в предсмертной записке молодой солдат.

Источники в оборонном ведомстве ДНР отмечают, что данный случай не является единичным, а факты неуставных отношений в рядах ВСУ, в том числе и сексуального характера, фиксируются там постоянно, о чем узнает разведка ВС ДНР.

Зеленый змий на службе в АТО

Разборки между различными подразделениями ВСУ и другие формы выяснения отношений в украинской армии на фоне злоупотребления бойцами алкогольными и наркотическими веществами фиксируются с завидной регулярностью.

Так, два дня назад в населенном пункте Попасная военнослужащий третьего батальона 24 бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в своих сослуживцев. От полученных ранений один военнослужащий скончался на месте, второй госпитализирован, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

ВСУ бегут, начальство молчит

С начала июня командование 36 обр МП ВСУ (отдельная бригада морской пехоты) официально доложило в штаб группировки о 18 случаях дезертирства, 30 омбр (отдельная механизированная бригада) — о 24, а 72 омбр — о 19 дезертирах. Что примечательно, в 72 омбр дезертировало отделение в полном составе во главе с командиром, поделились разведданными представители силовых ведомств ДНР, назвав основной причиной бегства украинских солдат нежелание воевать против своего народа и усталость от бессмысленной войны.

В минобороны ДНР отметили, что указанные данные — это то, что докладывают украинские командиры «наверх». На самом деле дела обстоят гораздо хуже, но командование на местах замалчивает факты массового бегства и дезертирства, опасаясь лишиться должностей и званий. Также командирами бригад ВСУ выдумываются откровенные фейки о захваченных рубежах и объектах с целью нивелировать официальную информацию о дезертирах.

Националистические батальоны нацгвардии, выполняющие в большинстве своем функции заградотрядов для ВСУ, «держат в тонусе» армейские бригады и самостоятельно без приказа открывают по ним огонь. Это делается с целью спровоцировать украинских военных на ответный огонь по мирным городам республик Донбасса, как это было недавно в Марьинке, Красногоровке и Авдеевке.

Швейцария — Луганску

Швейцария подарила Луганской народной республике современную систему для быстрой диагностики туберкулеза.

Лаборатория диагностики Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера получила в дар от гуманитарной миссии правительства Швейцарии современную систему МВТ/RIF для быстрой диагностики туберкулеза, сообщили в минздраве ЛНР.

«Современная диагностическая система GeneXpert МВТ/RIF — это система закрытого типа, вся диагностика проводится в одноразовом картридже», — уточнили медики ЛНР.

«Киборг», граната и нож в печень

Украину продолжает захлестывать волна оружия из зоны, так называемой, антитеррористической операции (АТО). Практически свободная торговля автоматами, пистолетами и гранатами для многих крупных украинских городов — обычное дело.

Так накануне в Киеве полиция задержала «воина АТО», предположительно, из числа так называемых «киборгов», при попытке продать боевую гранату РГД-5 за 500 гривен (1100 рублей). При обыске у «защитника» целостности Украины было обнаружено пять гранат и 40 патронов для продажи.

Другого «воина АТО» в отставке в том же Киеве водитель маршрутки пырнул ножом после того, как боец, желая ехать бесплатно, попытался научить работягу правилам поведения и основам льготного законодательства Украины. Этот случай наглядно демонстрирует отношение простых людей на Украине к своим «защитникам».

Ложный прорыв ВСУ

Вечером украинские СМИ растиражировали новость об очередном «прорыве» ВСУ в поселке Пикузы Волновахского района, где киевские силовики якобы продвинулись на полтора километра. Сообщалось, что при этом якобы погибли десять военнослужащих ВС ДНР и что была подбита одна БМП ополченцев.

Источники ФАН в оборонном ведомстве ДНР сообщили, что в указанном районе в указанное время боевых действий не происходило в принципе, а позиции ВС ДНР на южном направлении не меняли свое положение. Причиной такого вброса может быть желание руководства ВСУ отвлечь внимание общественности, заявил источник в минобороны ДНР.