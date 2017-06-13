В России резко вырос спрос на грузовики КамАЗ

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Набережные Челны, 13 июня. Отечественная машиностроительная компания КамАЗ с января по май нынешнего года продала на российском рынке более 10 тыс. тягачей. Популярность на российскую грузовую технику в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%.

Отмечается, что за указанный период в России отмечен рост продаж грузовых авто весом 14-40 тонн — 61%. Объем техники КамАЗа на рынке по результатам января-мая 2017 года составил 47% — этот показатель на 15% меньше, чем за такой же период 2016 года.

Сообщается, что в прошлом месяце удалось реализовать 2900 грузовых машин, а это на 7,3% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что КамАЗ и немецкий концерн Siemens подписали договор о сотрудничестве.