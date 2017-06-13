В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и мощного ветра

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Москва. 13 июня. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве из-за ухудшения погоды. Сегодня в столице прогнозируются дожди, гроза и мощный ветер.

Как сообщает Гидрометцентр России, сегодня в столичном регионе может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Также прогнозируются гроза и сильный ветер, из-за чего погодные условия признаны потенциально опасными. Температура воздуха составит от 17 до 19 градусов тепла, передает «Вечерняя Москва».

Накануне ГУ МЧС по Москве обратилось к населению с экстренным предупреждением. По данным ведомства, во вторник в первой половине дня возможны сильный дождь, град и гроза. Скорость ветра может достигнуть 18 м/с.