Донбасс, ЖКХ и дороги: более 1,3 миллиона россиян направили вопросы Путину

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Москва, 13 июня. Более 1,3 россиян задали свои вопросы главе государства в преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая будет показана на телеканале «Россия 24» 15 июня.

Одними из самых популярных вопрос к российскому лидеру являются темы ЖКХ, плохих дорог, строительство, санкционная политика в отношении России, вопросы международной повестки дня. В основном россиян волнует ситуация в тех населенных пунктах, в которых они проживают.

Также жителей страны интересуют причины русофобии на Западе, кому выгодны антироссийские санкции и как разрешится кризис в Донбассе. Много вопросов посвящены возможному участию Владимира Путина в предстоящих выборах 2018 года. Известно, что на прямую линию поступило свыше 670 тысяч звонков, около 300 тысяч сообщений, а также более 220 тысяч вопросов были направлены через соцсети, россияне прислали порядка 12 тысяч видеороликов с обращениями к президенту .​