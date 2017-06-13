Сам ты Наташа: соцсети отказались верить в настоящее имя дочери Обамы

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Вашингтон, 13 июня. Пользователи соцсетей отказались верить в настоящее имя одной из дочерей экс-лидера США Барака Обамы. Информацию об этом распространила одна из журналисток издания Refinery29 Эшли Форд.

В своем Twitter она сообщила, что прошел ровно год с тех пор, как она узнала о том, что Сашу Обаму на самом деле зовут Наташа. Ее подписчики были поражены, после новость активно стали обсуждать и в других соцсетях. При этом многие пользователи просто отказались в это верить.

Однако Refinery29 настаивает, что об этом было известно и ранее, просто на это никто не обратил особого внимания. В частности, еще летом минувшего года на страницах New York Daily News вышел материал о работе Саши Обамы, в котором автор называет ее Наташа, пишет «Газета.ру».

Напомним, что Барак и Мишель Обама воспитывают двух дочерей. Вторую девочку зовут Малия.

