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Стало известно, когда «Рокот» отправится в последний полет
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Стало известно, когда «Рокот» отправится в последний полет

12:33  13 Июня 2017
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Стало известно, когда «Рокот» отправится в последний полет

Москва, 13 июня. Последний пуск ракеты-носителя «Рокот» с европейским спутником Sentinel-3B состоится в первом квартале 2018 года. Об этом сообщили в Центре Хруничева.

«Коммерческим будет и завершающий программу пуск – намеченный на первый квартал 2018 года запуск спутника Sentinel-3B», — указано в сообщении.

Кроме того, в сентябре 2017 года спутник Sentinel-5P будет выведен на орбиту на аналогичной ракете, после чего его внесут в национальный регистр Европейского космического агентства.

#рокот #sentinel-3b #центрхруничева
Катерина Михайлиди
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