Подросток лишился руки после взрыва неизвестного устройства в Москве

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Москва, 13 июня. Взрыв прогремел в квартире на Покровском бульваре, в результате ЧП пострадал 16-летний подросток.

Как стало известно ФАН, взрыв прогремел в ночь на 11 июня.

Пострадавшего в состоянии шока доставили в НИИ СП им. Склифосовского с множественными осколочными ранениями. Подросток также лишился левой кисти и травмировал правую.

Как выяснилось, инцидент произошел при смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства. В ходе осмотра на месте правоохранители нашли фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества.

Напомним, следователи выясняют обстоятельства травмирования 16-летней жительницы Башкирии, получившей 90% ожогов поверхности тела,