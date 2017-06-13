Подросток лишился руки после взрыва неизвестного устройства в Москве
Москва, 13 июня. Взрыв прогремел в квартире на Покровском бульваре, в результате ЧП пострадал 16-летний подросток.
Как стало известно ФАН, взрыв прогремел в ночь на 11 июня.
Пострадавшего в состоянии шока доставили в НИИ СП им. Склифосовского с множественными осколочными ранениями. Подросток также лишился левой кисти и травмировал правую.
Как выяснилось, инцидент произошел при смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства. В ходе осмотра на месте правоохранители нашли фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества.
Напомним, следователи выясняют обстоятельства травмирования 16-летней жительницы Башкирии, получившей 90% ожогов поверхности тела,