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Ирак перехватил катарские деньги для террористов
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Ирак перехватил катарские деньги для террористов

12:37  13 Июня 2017
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Ирак перехватил катарские деньги для террористов

Багдад, 13 июня. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил, что сотни миллионов долларов, направленные Катаром террористам, до сих пор находятся в Багдаде.

Аль-Абади отметил, что Катар обвиняется в финансировании террористов. Один миллиард долларов был передан террористам, как выкуп за членов королевской семьи, плененных на юге Ирака в 2015 году. Премьер-министр сообщил, что власти Ирака конфисковали чемоданы с огромной суммой денег, которые находились на борту частного самолета из Катара, приземлившегося в Багдаде.

Ирак перехватил катарские деньги для террористов

Все деньги, подчеркнул представитель власти, до сих пор находятся в упаковках. Специальный комитет проверил факт размещения суммы под попечительство Центробанка Ирака. Решение о том, как распорядиться деньгами будет принято в соответствии с законодательством Ирака.

#ирак #хайдер аль-абади #катар #выкуп
Алексей Громов
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