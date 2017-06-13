Трамп и Эрдоган обсудят по телефону катарский кризис

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Анкара, 13 июня. Турецкий и американский лидеры Тайип Эрдоган и Дональд Трамп планируют обсудить ситуацию вокруг Катара. Об этом сегодня сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Эрдоган на днях проведет телефонную беседу с главой Белого дома, в ходе которой стороны обсудят ситуацию в Катаре.

Напомним, Эр-Рияд, Манама, Абу-Даби и Каир накануне объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, поскольку считают, что Доха спонсирует экстремистские организации и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Турецкий парламент в минувшую среду принял закон, согласно которому разрешается размещать турецких военных на катарской базе.