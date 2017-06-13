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Москва, 13 июня. Агрессивно настроенные политики США угрозами введения новых санкций против РФ нагнетают антироссийскую истерию, пытаясь не допустить позитивного исхода встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться в Гамбурге.

В этом уверен член комитета Совфеда РФ по международным делам Игорь Морозов.

«Американский конгресс продолжает нагнетать антироссийскую истерию и делать всё возможное, чтобы не допустить на первой встрече Трампа и президента России Путина каких-либо позитивных договорённостей, которые могут улучшить наши отношения или задать вектор их потеплению», — цитирует сенатора RT.

Морозов считает, что в число воинственно настроенных по отношению к РФ политиков входят и представители республиканской партии, и демократы, и Пентагон.