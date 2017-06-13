Работу петербургского метро продлят из-за Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 13 июня. В Санкт-Петербурге из-за проведения Кубка конфедераций продлят работу метрополитена. 17, 22 и 24 июня почти все станции подземки будут закрываться в 1.30.

График работы в дни матчей Кубка Конфедераций изменится не для всех станций. Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», правило не распространяется на станции с несколькими вестибюлями или с переходом на соседнюю станцию. Речь идет о первом вестибюле «Проспекта Ветеранов» и «Московской», втором вестибюле «Ленинского проспекта» и «Площади Ленина», станциях «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Второй вестибюль «Невского проспекта» в эти дни будет закрываться в 23.00.

Добавим, в связи с усилением мер безопасности на время проведения футбольного турнира петербургский аэропорт «Пулково» не будет принимать частные самолеты. Они запрещены на полтора месяца.