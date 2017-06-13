Селфи в 27 тысяч вольт: за жизнь девушки с ожогами 90% тела борются врачи Башкирии

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Уфа, 13 июня. Обстоятельства травмирования 16-летней жительницы Башкирии, получившей 90% ожогов поверхности тела, выясняют следователи. Сильнейший удар током и жуткие ожоги она получила, когда находилась на железнодорожной станции Янаул.

По предварительным данным, накануне днем девушка решила сделать эффектное селфи на крыше поезда. На станции стоял грузовой состав, на который она решила залезть. Увы, наверху она получила удар током в 27000 вольт. «С ожогами 90% тела несовершеннолетняя была доставлена в реанимацию. Сейчас за ее жизнь борются врачи, состояние оценивается как крайне тяжелое. На месте происшествия работала следствен¬но-оперативная группа. Проводится доследственная проверка», — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

Следствие будет ходатайствовать об усилении мер безопасности на станции, в частности, усилении охраны и оснащения территории камерами видеонаблюдения.