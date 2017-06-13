Донбасс: ВСУ обстреляли более 20 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

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Донецк, 13 июня. Украинские военные обстреляли 22 населенных пункта Донецкой народной республики за прошедшие сутки. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ 70 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, в ходе обстрела противник применил артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружения БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мирных людей скончались в Петровском районе Донецка из-за ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.