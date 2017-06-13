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Донбасс: ВСУ обстреляли более 20 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии
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Донбасс: ВСУ обстреляли более 20 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

11:58  13 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ обстреляли более 20 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

Донецк, 13 июня. Украинские военные обстреляли 22 населенных пункта Донецкой народной республики за прошедшие сутки. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ 70 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, в ходе обстрела противник применил артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружения БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мирных людей скончались в Петровском районе Донецка из-за ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

 

#днр #донбасс
Тимур Румянцев
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