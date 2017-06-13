Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

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Киев, 13 июня. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Киеву не нужно унижаться перед НАТО, но нужно делать армию сильной собственными силами.

«Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить», — опубликовала Савченко на своей странице в Facebook, отметив, что Украине нужно вступить в состав НАТО как равноправному партнеру.

Отметим, что Надежда Савченко является депутатом, который не поддержал принятый парламентом закон, закрепляющий законодательство Киева стать членом альянса.

В декабре 2014 года Верховная Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. Новая доктрина Украины предусматривает возобновление курса в НАТО. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своей армии с силами стран Североатлантического альянса.