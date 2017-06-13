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Украина
Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО
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Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

11:56  13 Июня 2017  /обновлено: 11:59  13 Июня 2017
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Савченко призвала Киев не унижаться перед НАТО

Киев, 13 июня. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Киеву не нужно унижаться перед НАТО, но нужно делать армию сильной собственными силами.

«Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить», — опубликовала Савченко на своей странице в Facebook, отметив, что Украине нужно вступить в состав НАТО как равноправному партнеру.

Отметим, что Надежда Савченко является депутатом, который не поддержал принятый парламентом закон, закрепляющий законодательство Киева стать членом альянса.

Савченко призвала Киев не унижаться перед НАТО

В декабре 2014 года Верховная Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. Новая доктрина Украины предусматривает возобновление курса в НАТО. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своей армии с силами стран Североатлантического альянса.

#савченко #нато
Дима Оленин
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