Бывшего главу ФСИН Реймера признали виновным в мошенничестве

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Москва, 13 июня. Экс-директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 миллиардов рублей при госзакупке электронных браслетов для подследственных. Постановление вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы.

По данным гособвинения, Реймер и другие фигуранты дела о хищении создали в системе ФСИН предприятие по производству электронных браслетов, разместив госзаказ на этим изделия без конкурса. При этом браслеты производила другая компания, а затем их доставляли в ведомство. Фигуранты дела при этом получали откаты в 10%. Кроме того, по версии стороны обвинения, к производству браслетов были привлечены и заключенные.

Прокурор попросил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей, а также лишить звания и всех государственных наград.

Кроме этого, как считает обвинитель, к производству устройств были привлечены заключенные.