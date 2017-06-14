Путин: На любое действие НАТО последует адекватный ответ России

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Москва, 14 июня. Россия даст адекватный ответ на все действия со стороны НАТО для сохранения стратегического баланса. При этом РФ затратит значительно меньшие средства, что никак не отразится на эффективности.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в беседе с известным режиссером Оливером Стоуном. Глава государства отметил, что на данный момент Россия практически со всех сторон окружена ПРО.

«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Техника может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — подчеркнул Путин.

Интервью лидера РФ легло в основу документального фильма, который в эти дни показывает телеканал Showtime. Его зрители сегодня смотрят вторую часть цикла, состоящего из четырех серий. Премьера на российском телевидении состоится 19 июня.