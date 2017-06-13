Путин поручил кабмину утвердить меры по выполнению плана борьбы с допингом

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Москва, 13 июня. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации разработать и утвердить комплекс мер по осуществлению плана антидопинговой борьбы в российском спорте до 20 июня текущего года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава российского государства поручил правительству до 10 ноября текущего года утвердить концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года, беря во внимание определение организаций, выполняющих подготовку, их статус и наименования, требования к работе таких организаций.

Отмечается, что в срок до 16 ноября российское правительство обязано определить порядок предоставления денежных средств из федерального бюджета субъектам России для поддержки организаций спортивной подготовки.