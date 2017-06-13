Galaxy S8 может оказаться опасным для глаз
Сеул, 13 июня. Обладатели нового Galaxy S8 сообщили, что приспособление для сканирования глаз может быть опасным для зрения человека. Некоторые юзеры отметили, что после 2-месячного использования ощутили дискомфорт и раздражение.
Раньше владельцы Note 7 жаловались на то, что мобильное устройство взрывается или горит прямо у них в руках. Обладатели Galaxy S8 оценили уникальный дизайн и новейшие функции смартфона, однако уже в первые месяцы использования начали замечать его негативные стороны. Многие пожаловались на боли в глазах и головокружение после сканирования радужной оболочки.
Представители компании Samsung никак не комментируют жалобы владельцев нового смартфона. Отмечается, что технология совершенно безопасна для глаз.
Специалисты-офтальмологи считают, что при частом воздействии инфракрасных лучей может развиться катаракта.