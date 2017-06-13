Galaxy S8 может оказаться опасным для глаз

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Сеул, 13 июня. Обладатели нового Galaxy S8 сообщили, что приспособление для сканирования глаз может быть опасным для зрения человека. Некоторые юзеры отметили, что после 2-месячного использования ощутили дискомфорт и раздражение.

Раньше владельцы Note 7 жаловались на то, что мобильное устройство взрывается или горит прямо у них в руках. Обладатели Galaxy S8 оценили уникальный дизайн и новейшие функции смартфона, однако уже в первые месяцы использования начали замечать его негативные стороны. Многие пожаловались на боли в глазах и головокружение после сканирования радужной оболочки.

Представители компании Samsung никак не комментируют жалобы владельцев нового смартфона. Отмечается, что технология совершенно безопасна для глаз.

Специалисты-офтальмологи считают, что при частом воздействии инфракрасных лучей может развиться катаракта.