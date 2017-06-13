Россиян среди пострадавших при стрельбе на станции Мюнхена нет

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Генеральное консульство РФ связалось с полицией Германии и выяснило, что граждан России среди пострадавших при стрельбе на станции электрички в Мюнхене нет. Об этом сообщил источник ФАН.

Сегодня на железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба, в результате которой, по данным СМИ, пострадали по меньшей мере пять человек. Среди раненых оказалась женщина-полицейский, ее состояние оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, стражи правопорядка проводили проверку документов у пассажиров одного из поездов. Злоумышленник выхватил оружие у женщины-полицейского и открыл огонь.