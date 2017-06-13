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Общество
Россиян среди пострадавших при стрельбе на станции Мюнхена нет
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Россиян среди пострадавших при стрельбе на станции Мюнхена нет

11:48  13 Июня 2017
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Россиян среди пострадавших при стрельбе на станции Мюнхена нет

Москва, 13 июня. Генеральное консульство РФ связалось с полицией Германии и выяснило, что граждан России среди пострадавших при стрельбе на станции электрички в Мюнхене нет. Об этом сообщил источник ФАН.

Сегодня на железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба, в результате которой, по данным СМИ, пострадали по меньшей мере пять человек. Среди раненых оказалась женщина-полицейский, ее состояние оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, стражи правопорядка проводили проверку документов у пассажиров одного из поездов. Злоумышленник выхватил оружие у женщины-полицейского и открыл огонь.

Алексей Громов
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