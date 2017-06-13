Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Перенесший инсульт Николай Носков хочет поскорее вернуться на сцену
Triangle Created with Sketch.

Перенесший инсульт Николай Носков хочет поскорее вернуться на сцену

11:50  13 Июня 2017
322

Перенесший инсульт Николай Носков хочет поскорее вернуться на сцену

Москва, 13 июня. Российский певец Николай Носков восстанавливается после перенесенного 2,5 месяца назад ишемического спинального инсульта и хочет вернуться на сцену.

Лечащие врачи музыканта Николая Носкова пока опасаются делать какие-либо прогнозы относительно его здоровья, артист продолжает лечение, сообщила пресс-секретарь Юлия Сажина. «Но он настроен оптимистично и очень хочет поскорее вернуться к работе»,- добавила она.

По словам врача-невролога Научно-диагностического центра клинической психиатрии, причины болезни певца могут быть разными — сказывается возраст, либо это повышенный уровень холестерина в крови, а также «прыгающее» артериальное давление, пишут Дни.ру.  ​

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть