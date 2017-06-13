Перенесший инсульт Николай Носков хочет поскорее вернуться на сцену

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Москва, 13 июня. Российский певец Николай Носков восстанавливается после перенесенного 2,5 месяца назад ишемического спинального инсульта и хочет вернуться на сцену.

Лечащие врачи музыканта Николая Носкова пока опасаются делать какие-либо прогнозы относительно его здоровья, артист продолжает лечение, сообщила пресс-секретарь Юлия Сажина. «Но он настроен оптимистично и очень хочет поскорее вернуться к работе»,- добавила она.

По словам врача-невролога Научно-диагностического центра клинической психиатрии, причины болезни певца могут быть разными — сказывается возраст, либо это повышенный уровень холестерина в крови, а также «прыгающее» артериальное давление, пишут Дни.ру. ​