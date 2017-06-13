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Новости Сирии
Сирия новости 13 июня 12.30: курды несут потери на севере Ракки, ИГ сорвало атаку САА в районе полей Пальмиры
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Сирия новости 13 июня 12.30: курды несут потери на севере Ракки, ИГ сорвало атаку САА в районе полей Пальмиры

12:30  13 Июня 2017
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Армия САР понесла потери убитыми в ходе боев с ИГИЛ под Пальмирой

Сирия, 13 июня. Армия САР понесла потери убитыми в результате неудачной атаки позиций ИГ к северо-западу от Пальмиры. ВКС России доставили гуманитарный груз жителям Дейр эз-Зора. Террористы ИГ убили около 20 бойцов SDF**** в ходе противостояния на северной окраине Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли девять военнослужащих в ходе столкновений с ИГИЛ вблизи поселения Ас-Саввана на северо-западе от Пальмиры; лишились бульдозера в результате ракетного обстрела радикалов на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с иракской армией в районе Баб Синджар вблизи Старого города Мосула; убило 20 курдских бойцов в районе Мазрат Хеттин на северо-западе Ракки; потеряло несколько кварталов в районе Аль-Шафаа на западе Мосула.

Курды: наступают на опорные пункты ИГИЛ в направлении промышленного района на юго-востоке Ракки; в ходе перестрелок с ССА** и «Ахрар аш-Шам» вблизи города Дарат Изза на севере провинции Алеппо уничтожили полевого командира радикалов.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла половину территории лагеря для беженцев на востоке Даръа в результате наступления «Хезболлы».

ВКС РФ: сбросили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Дейр эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

К северу от города Дарат Изза на линии соприкосновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), действующими в этом регионе в интересах Турции, возобновились массированные перестрелки. Согласно данным информационного портала Eye On Homeland, в ходе взаимных обстрелов стороны активно используют минометы и пулеметы крупных калибров. Напомним, оккупированный город Дарат Изза, расположенный на северо-западе от Алеппо, теперь является одним из крупнейших оплотов турецких и протурецких сил на территории САР.

Курдский источник в сети Twitter (@Ararat_Krd), в свою очередь, передает, что в ходе столкновений на этом направлении отрядами YPG был ликвидирован полевой командир оппозиционного формирования «Ахрар аш-Шам», также поддерживаемого Анкарой, Абу Али Аль-Атри. При поддержке сирийской вооруженной оппозиции Турция пытается вытеснить курдов из приграничного региона.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Пальмира

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в численном составе в результате неудачной атаки в районе высот недалеко от населенного пункта Ас-Саввана к северо-западу от Пальмиры, передает информационный Twitter-канал (@PalmyraRev1). По данным источника, в бою с террористами ИГИЛ погибли не меньше девяти сирийских военных. Кроме того, боевиками был уничтожен танк армии САР.

Силы «Исламского государства» пытаются развить контрнаступление в районе нефтяных и газовых месторождений Пальмиры. Поставки природных ресурсов являются важнейшим источником дохода террористического формирования. Террористы, кроме того, намереваются отрезать древний город, захватив участок трассы М20, основной линии снабжения Пальмиры.  

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

ВКС РФ сбросили гуманитарную помощь от российского Центра по примирению сторон жителям осажденного Дейр эз-Зора. Общей вес груза, согласно информации портала Lebanon Debate, составил больше 20 тонн. В состав вошли преимущественно продукты питания и медикаменты.

Гуманитарная ситуация в городе уже почти достигла уровня катастрофы. Правительственные войска и отряды «Исламского государства» ведут бои в Дейр эз-Зоре и его окрестностях уже третий год подряд, однако никаких сдвигов в ситуации не было уже долгое время. Несмотря на недавнее прибытие подкрепления, сирийской армии не удалось достичь успехов в зачистке территории города от ИГ. Отряды боевиков в последние дни, напротив, активизировали атаки в западной части столицы провинции, отбив ряд ключевых опорных пунктов.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Продолжаются тяжелые бои за контроль над городом Даръа. По информации ливанского портала Al Masdar News, отряды «Хезболлы» при помощи бойцов 4-й и 5-й дивизий правительственной армии САР заняли почти половину территории лагеря для палестинских беженцев в восточной части административного центра. Отмечается, что в ходе противостояния боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», понесли значительные потери. В настоящий момент продолжаются перестрелки. Стороны используют минометы и ракетные установки. Напомним, накануне бойцам проправительственной ливанской организации «Хезболла» удалось занять часть школьного комплекса вблизи лагеря для беженцев.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В городе Маарет Аль-Нуман, находящемся на юге от Идлиба, продолжаются акции протеста против боевиков исламистского объединения «Тахрир аш-Шам». Участники демонстрации требуют у радикалов прекратить боевые действия и вывести свои отряды из города и его окрестностей.

Напомним, на прошлой неделе боевики «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольные ей группировки захватили военною базу «Свободной армии» в Маарет Аль-Нумане. В ответ на требования местных жителей прекратить бои в черте города, исламисты открыли огонь по мирным демонстрантам, убив и ранив десятки гражданских лиц.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Отряды Сирийской демократической армии (SDF) продолжают развивать преимущество в боях с «Исламским государством» на восточной окраине Ракки. Ранее курдам, поддерживаемым авиацией США и союзных стран, удалось выбить террористов из района Аль-Машалаб. В данный момент, как передает Al Masdar News со ссылкой на военного источника, «Демократические силы» понемногу продвигаются в направлении близлежащего промышленного района города. Отряды террористов ИГИЛ активно используют подземные туннели для неожиданного выхода в тыл. Кроме того, там боевики укрываются от авиаударов коалиции. Важно отметить, однако, что продвижение сил SDF в черте города сопровождается серьезными потерями среди местного населения.

Тем временем в районе Мазрат Хеттин в северо-западных предместьях города террористы ИГ напали на объекты «Демократической армии» и YPG, убив как минимум 20 курдских бойцов, передает новостной Twitter-канал (@ABC_Note_Book). Кроме того, по данным Местных координационных комитетов Сирии, жестокие бои продолжаются у бывшей военной части 17-й дивизии.

Провинция Кунейтра

Карта военных действий — Кунейтра

Боевики-исламисты ракетным ударам уничтожили бульдозер правительственных войск САР недалеко от населенного пункта Аль-Самдания Аль-Гарбия, находящегося у линии разграничения сторон на севере провинции Кунейтра. Об этом сообщается на странице террористического альянса «Тахрир аш-Шам» в соцсети Twitter (@TAHRIR_ALSHAM).     

Под контролем армии САР находятся северные районы провинции, в то время как радикалы занимают центральную и южную части региона. Боевики при этом время от времени предпринимают попытки прорвать оборону САА и продвинуться дальше на север.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Иракские правительственные силы при помощи ополченцев «Хашд Аль-Шааби» зачистили от боевиков ИГИЛ еще ряд кварталов в северо-западном районе Аль-Шафаа города Мосул, сообщает новостной источник Iraqi Day. Таким образом, под контролем террористов теперь остается меньше половины Аль-Шафаа.

Военнослужащие 9-й бригады армии Ирака между тем вошли в квартал Баб Синджар, который прилегает ко все еще оккупированной старой части города. В настоящий момент в этом районе Мосула разворачиваются кровопролитные бои, также передает Iraqi Day.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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