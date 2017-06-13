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Сирия, 13 июня. Армия САР понесла потери убитыми в результате неудачной атаки позиций ИГ к северо-западу от Пальмиры. ВКС России доставили гуманитарный груз жителям Дейр эз-Зора. Террористы ИГ убили около 20 бойцов SDF**** в ходе противостояния на северной окраине Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли девять военнослужащих в ходе столкновений с ИГИЛ вблизи поселения Ас-Саввана на северо-западе от Пальмиры; лишились бульдозера в результате ракетного обстрела радикалов на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с иракской армией в районе Баб Синджар вблизи Старого города Мосула; убило 20 курдских бойцов в районе Мазрат Хеттин на северо-западе Ракки; потеряло несколько кварталов в районе Аль-Шафаа на западе Мосула.

Курды: наступают на опорные пункты ИГИЛ в направлении промышленного района на юго-востоке Ракки; в ходе перестрелок с ССА** и «Ахрар аш-Шам» вблизи города Дарат Изза на севере провинции Алеппо уничтожили полевого командира радикалов.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла половину территории лагеря для беженцев на востоке Даръа в результате наступления «Хезболлы».

ВКС РФ: сбросили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Дейр эз-Зора.

Провинция Алеппо

К северу от города Дарат Изза на линии соприкосновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), действующими в этом регионе в интересах Турции, возобновились массированные перестрелки. Согласно данным информационного портала Eye On Homeland, в ходе взаимных обстрелов стороны активно используют минометы и пулеметы крупных калибров. Напомним, оккупированный город Дарат Изза, расположенный на северо-западе от Алеппо, теперь является одним из крупнейших оплотов турецких и протурецких сил на территории САР.

Курдский источник в сети Twitter (@Ararat_Krd), в свою очередь, передает, что в ходе столкновений на этом направлении отрядами YPG был ликвидирован полевой командир оппозиционного формирования «Ахрар аш-Шам», также поддерживаемого Анкарой, Абу Али Аль-Атри. При поддержке сирийской вооруженной оппозиции Турция пытается вытеснить курдов из приграничного региона.

Провинция Хомс

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в численном составе в результате неудачной атаки в районе высот недалеко от населенного пункта Ас-Саввана к северо-западу от Пальмиры, передает информационный Twitter-канал (@PalmyraRev1). По данным источника, в бою с террористами ИГИЛ погибли не меньше девяти сирийских военных. Кроме того, боевиками был уничтожен танк армии САР.

Силы «Исламского государства» пытаются развить контрнаступление в районе нефтяных и газовых месторождений Пальмиры. Поставки природных ресурсов являются важнейшим источником дохода террористического формирования. Террористы, кроме того, намереваются отрезать древний город, захватив участок трассы М20, основной линии снабжения Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ сбросили гуманитарную помощь от российского Центра по примирению сторон жителям осажденного Дейр эз-Зора. Общей вес груза, согласно информации портала Lebanon Debate, составил больше 20 тонн. В состав вошли преимущественно продукты питания и медикаменты.

Гуманитарная ситуация в городе уже почти достигла уровня катастрофы. Правительственные войска и отряды «Исламского государства» ведут бои в Дейр эз-Зоре и его окрестностях уже третий год подряд, однако никаких сдвигов в ситуации не было уже долгое время. Несмотря на недавнее прибытие подкрепления, сирийской армии не удалось достичь успехов в зачистке территории города от ИГ. Отряды боевиков в последние дни, напротив, активизировали атаки в западной части столицы провинции, отбив ряд ключевых опорных пунктов.

Провинция Даръа

Продолжаются тяжелые бои за контроль над городом Даръа. По информации ливанского портала Al Masdar News, отряды «Хезболлы» при помощи бойцов 4-й и 5-й дивизий правительственной армии САР заняли почти половину территории лагеря для палестинских беженцев в восточной части административного центра. Отмечается, что в ходе противостояния боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», понесли значительные потери. В настоящий момент продолжаются перестрелки. Стороны используют минометы и ракетные установки. Напомним, накануне бойцам проправительственной ливанской организации «Хезболла» удалось занять часть школьного комплекса вблизи лагеря для беженцев.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Аль-Нуман, находящемся на юге от Идлиба, продолжаются акции протеста против боевиков исламистского объединения «Тахрир аш-Шам». Участники демонстрации требуют у радикалов прекратить боевые действия и вывести свои отряды из города и его окрестностей.

Напомним, на прошлой неделе боевики «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольные ей группировки захватили военною базу «Свободной армии» в Маарет Аль-Нумане. В ответ на требования местных жителей прекратить бои в черте города, исламисты открыли огонь по мирным демонстрантам, убив и ранив десятки гражданских лиц.

Провинция Ракка

Отряды Сирийской демократической армии (SDF) продолжают развивать преимущество в боях с «Исламским государством» на восточной окраине Ракки. Ранее курдам, поддерживаемым авиацией США и союзных стран, удалось выбить террористов из района Аль-Машалаб. В данный момент, как передает Al Masdar News со ссылкой на военного источника, «Демократические силы» понемногу продвигаются в направлении близлежащего промышленного района города. Отряды террористов ИГИЛ активно используют подземные туннели для неожиданного выхода в тыл. Кроме того, там боевики укрываются от авиаударов коалиции. Важно отметить, однако, что продвижение сил SDF в черте города сопровождается серьезными потерями среди местного населения.

Тем временем в районе Мазрат Хеттин в северо-западных предместьях города террористы ИГ напали на объекты «Демократической армии» и YPG, убив как минимум 20 курдских бойцов, передает новостной Twitter-канал (@ABC_Note_Book). Кроме того, по данным Местных координационных комитетов Сирии, жестокие бои продолжаются у бывшей военной части 17-й дивизии.

Провинция Кунейтра

Боевики-исламисты ракетным ударам уничтожили бульдозер правительственных войск САР недалеко от населенного пункта Аль-Самдания Аль-Гарбия, находящегося у линии разграничения сторон на севере провинции Кунейтра. Об этом сообщается на странице террористического альянса «Тахрир аш-Шам» в соцсети Twitter (@TAHRIR_ALSHAM).

Под контролем армии САР находятся северные районы провинции, в то время как радикалы занимают центральную и южную части региона. Боевики при этом время от времени предпринимают попытки прорвать оборону САА и продвинуться дальше на север.

Ирак

Иракские правительственные силы при помощи ополченцев «Хашд Аль-Шааби» зачистили от боевиков ИГИЛ еще ряд кварталов в северо-западном районе Аль-Шафаа города Мосул, сообщает новостной источник Iraqi Day. Таким образом, под контролем террористов теперь остается меньше половины Аль-Шафаа.

Военнослужащие 9-й бригады армии Ирака между тем вошли в квартал Баб Синджар, который прилегает ко все еще оккупированной старой части города. В настоящий момент в этом районе Мосула разворачиваются кровопролитные бои, также передает Iraqi Day.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)