ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков ИГИЛ в провинции Хама

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Саламия, 13 июня. ВКС РФ провели воздушный рейд против боевиков «Исламского государства» на востоке провинции Хама.

Военное ведомство РФ опубликовало видеозапись уничтожения укрепленного объекта боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Позиции были обнаружены российскими беспилотными летательными аппаратами. После уточнения разведывательных данных авиация нанесла ракетно-бомбовый удар.

Объект боевиков был обнаружен на востоке провинции Хама в районе населенного пункта Саламия. По данным министерства обороны РФ во время рейда было уничтожено более двадцати боевиков и четыре транспортных средства.