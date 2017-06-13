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«Зенит» намерен вернуть Аршавина
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«Зенит» намерен вернуть Аршавина

11:47  13 Июня 2017
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«Зенит» намерен вернуть Аршавина

Санкт-Петербург, 13 июня. Новое руководство «Зенита» рассматривает возможность приглашения в клуб Андрея Аршавина.

По информации Федерального агентства новостей, возвращение легенды петербургского футбола скорее всего случится по окончании сезона в Казахстане. По словам источника, знакомого с ситуацией, петербургский клуб предлагает Аршавину работу в клубной администрации. При этом не уточняется, существует ли вероятность приглашения 36-летнего экс-капитана сборной России в качестве футболиста.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015-й. За это время футболист провел 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 131 результативную передачу. По итогам сезона 2016 был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана — с марта прошлого года Аршавин выступает за местный «Кайрат».

#зенит #аршавин
Тимур Румянцев
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