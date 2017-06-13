Чуперка может перейти в один из московских клубов

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Москва, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник «Томи» Валерий Чуперка в ближайшее время может присоединиться к одному из московских клубов.

У 25-летнего игрока сборной Молдавии закончился контракт с клубом, покинувшим по итогам минувшего сезона премьер-лигу. В настоящий момент представители игрока контактируют в одним из клубов Москвы. Ожидается, что на следующей неделе Чуперка подпишет контракт. Известно, что в завершившемся сезоне на счету Чуперки 18 матчей в футболке «Томи».