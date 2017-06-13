В День России москвичей восхитила выставка «Страна в деталях»: В многообразии наша сила! ФАН-ТВ

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Москва отметила День России. Десятки развлекательных площадок, сотни программ, тысячи ликующих горожан и невероятный позитив! В рамках праздничной программы на Тверском бульваре открылась экспозиция «Страна в деталях», которую посетила съемочная группа ФАН-ТВ. 11 стендов, выстроившись в ряд на Пушкинской площади, рассказывают о достоянии всех 85 регионов России.

Анастасия беседует с корреспондентом ФАН-ТВ около стенда, посвященного Республике Крым:

– Увидев эти стенды, хочется туда съездить. Я вообще люблю Россию, ей интересуюсь, поэтому я хотела бы посетить всё, что здесь представлено! Мне кажется, у нас очень сильный народ, интересный, всесторонне развитый, просто ленивый немножко, может быть! А так, мне кажется, у нас все есть, что нужно. И не нужно ездить в Америку, в Европу, можно развить наши богатства так, что все будут нам завидовать и приезжать к нам сюда.

Виктор объясняет, почему так внимательно разглядывает стенд с Калужской областью:

– Дело в том, что я служил там, поэтому интересно посмотреть, вспомнить. Государственный музей истории космонавтики, памятник Циолковскому узнаю, бывал там. Был в Тихоновой пустыни. Не стоит ехать куда-то за рубеж, или, может быть, нет возможности, а стоит посмотреть свою Россию. Надо знать свою Родину, любить ее, а для этого ее надо лучше знать.

Стоя у стенда, описывающего Татарстан, Сергей рассказывает, что только вернулся оттуда:

– Три дня назад оттуда приехали. Мечеть, Башня Сююмбике – вот это всё смотрели. Где еще мы были? Остров Свияжск, тоже очень понравилось. Надо всё изъездить, я считаю так, всю Россию, везде всё посмотреть, потому что это интересно. Я за то, чтобы все воссоединены были, чтобы как при Союзе было.

– Хотите, чтобы было как в Советском Союзе?

– Да, да! Потому что я родился в СССР. Ну, как-то дружнее все жили всегда раньше, в те времена. Чтобы войн не было, во-первых. И чтобы дружно, сплоченно.

Каждый посетитель выставки «Страна в деталях» получил возможность сделать какие-то собственные открытия.

– Вы знали, что через Волгоград проходит каспийский тюлень? – задает Александр вопрос корреспонденту ФАН-ТВ. – Он поднимается с Каспия и куда-то вверх. Стало очень интересно, никогда не видел на Волге каспийского тюленя.

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Молодой человек с красивым именем Тельман показывает на стенд Ханты-Мансийска и соседних с ним территорий:

– Я отсюда родом, из Нижневартовска. Мои родители в свое время мигрировали из Азербайджана как молодые специалисты в город Нижневартовск. И папа мой был в числе первых геологов-разведчиков нефтяного месторождения Самотлорское. Во многих регионах России жило много национальностей, север как раз-таки объединил многие народы России. Россия – это же не только европейская часть. Это Якутия, север, ханты-манси, коренные народы – они там живут. В этом многообразие России, в этом наша сила.

Москвичи гуляют по праздничной Москве. Стенд Крыма по-прежнему притягивает внимание больше прочих:

– Одно уже приятно, что они с нами. Крым наш! Это самое главное, – говорит Виктор.

– Это самое главное, ведь они стремились к этому всю жизнь, – добавляет Галина. – Они россияне, и они рады этому. Вы знаете, кто бы что ни говорил, всё равно это радость – и для нас, и для них.

– Хоть там и обижается Украина, но он исторически всегда был российским, Россией основан, – высказывает свое мнение Дмитрий. – И Украина, по большому счету… Раньше никогда не воспринимали украинцев как другую нацию, другую страну и так далее. Это просто насильно нас разделили.

– Вхождение Крыма и Севастополя в состав России, возвращение Крыма дало такой толчок к объединению, – говорит Ольга. – Люди начали немножко по-другому смотреть на тех соседей, с кем они рядом, и больше воспринимать культуру. Мы с таким удовольствием ездим, с таким удовольствием приобщаемся именно к культуре. Столько необычного, столько нового, столько интересного, которое мы потом подмечаем и замечаем… Очень много связи, между всеми национальностями абсолютно. То есть, совершенно неважно, откуда, где, что, но вот эта связь – ее очень хорошо видно. Последние годы, на мой взгляд, показывают очень большое единение людей.

– За 27 лет очень много что изменилось, – замечает Александр, имея в виду тот временной период, который прожила Россия после развала СССР. – Страна действительно, наверное, восстановилась за весь этот промежуток времени. Самое главное, что мы все вместе, и до сих пор за эти 27 лет ничего такого не произошло, что бы нас дальше поделило на части, и очень хорошо.

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