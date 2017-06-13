Стало известно, сколько тратят россияне за один поход в магазин

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Москва, 13 июня. Средним чеком жителя России в мае текущего года за один поход в магазин стала сумма в 512 рублей, сообщает исследовательский холдинг Romir.

В прошлом месяце средний размер чека россиянина снизился на 12 рублей, исследователи отмечают, что ранее снижение среднего чека было зафиксировано на уровне 2–3 рублей. Romir отмечает, что россияне вернулись к стратегии интенсивного шопинга — то есть к поиску наиболее приемлемых цен, поэтому посещают больше торговых точек.

Известно, что покупатели в каждом магазине потратили меньше, но в совокупности за месяц потратили больше. Средний чек снизился в супермаркетах, но вырос в близлежащих к дому магазинах и точках с дисконтами и акциями, пишет Газета.Ru​