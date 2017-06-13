Украинцы в обход спецслужб ездят на концерты российских звезд

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Киев, 13 июня. Украинские граждане придумали, как ездить на концерты российских артистов, выступления которых на территории Украины запрещены.

По имеющейся информации, украинские туристические фирмы начали организовывать зарубежные поездки на концерты запрещенных российских звезд. Например, жителям Одессы предлагают посетить концерт группы «Ленинград» в Кишиневе, а киевлянам — Филиппа Киркорова в Минске.

Цена такого тура стартует от 20 долларов. Как отмечают организаторы туров, такие поездки очень востребованы среди украинцев, пишет агентство Дни.ру.

Некоторые организаторы боятся украинских радикалов или специальных служб, поэтому крайне осторожно подходят к выбору концертов российских музыкантов.

Напомним, ранее стало известно, что скандальный сайт «Миротворец» включил шесть российских рок-групп в свою базу.