Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»

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Москва, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, украинская «Сталь» имеет задолженность перед новым главным тренером «Ростова» Леонидом Кучуком.

По словам источника, клуб из Днепродзержинска не заплатил 57-летнему специалисту за четыре последних месяца работы.

Напомним, белорусский тренер возглавил «Сталь» в январе текущего года, а в начале июня покинул клуб. Спустя несколько дней Кучук возглавил «Ростов».