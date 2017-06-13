Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»
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Москва, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, украинская «Сталь» имеет задолженность перед новым главным тренером «Ростова» Леонидом Кучуком.
По словам источника, клуб из Днепродзержинска не заплатил 57-летнему специалисту за четыре последних месяца работы.
Напомним, белорусский тренер возглавил «Сталь» в январе текущего года, а в начале июня покинул клуб. Спустя несколько дней Кучук возглавил «Ростов».
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