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Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»
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Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»

11:32  13 Июня 2017
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Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»

Москва, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, украинская «Сталь» имеет задолженность перед новым главным тренером «Ростова» Леонидом Кучуком.

По словам источника, клуб из Днепродзержинска не заплатил 57-летнему специалисту за четыре последних месяца работы.

Напомним, белорусский тренер возглавил «Сталь» в январе текущего года, а в начале июня покинул клуб. Спустя несколько дней Кучук возглавил «Ростов».

Украинский клуб задолжал новому тренеру «Ростова»

#кучук
Алексей Громов
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