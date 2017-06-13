Мировые сборы «Мумии» в первые дни проката превысили 170 млн долларов

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Москва, 13 июня. Ремейк «Мумии» Алекса Куртцмана с Томом Крузом в главных ролях собрал более 170 млн долларов в мировом прокате, несмотря на то, что многочисленные критик предсказывали фильму однозначный провал.

В домашнем прокате фильм собрал всего 32,24 млн долларов. Это довольно низкий показатель для блокбастера с Томом Крузом. Тем не менее, «Мумии» удалось сделать сборы за пределами родной страны. В Китае премьерная неделя принесла кинокомпании Universal Pictures 52,2 млн долларов, в России — 7,6 млн долларов, в Великобритании — 4,4 млн долларов.

Отметим, что новая «Мумия» стала первым фильмом из цикла «Темная вселенная», в рамках которой будут сняты ремейки на различные классический фильмы ужасов, которые входят в золотой фонд Universal.

В прокате США на прошлой неделе устойчиво лидировала «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс. Она принесла 57,2 млн долларов. Таким образом, общие сборы фильма составили 435,2 млн долларов.