Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В больницах Тулы отрицают госпитализацию солиста «Любэ» Расторгуева
Triangle Created with Sketch.

В больницах Тулы отрицают госпитализацию солиста «Любэ» Расторгуева

11:28  13 Июня 2017
372

В больницах Тулы отрицают госпитализацию солиста «Любэ» Расторгуева

Тула, 13 июня. В Тульской больнице скорой помощи и областной клинической больнице утверждают, что к ним не доставляли солиста «Любэ» Николая Расторгуева, о госпитализации которого из-за плохого самочувствия ранее сообщалось в СМИ.

Как стало известно ФАН, сотрудники скорой дежурили на праздничном концерте, где должен был выступать Расторгуев, однако они не госпитализировали музыканта. В Тульской больнице скорой помощи утверждают, что певец к ним не поступал. Такой же информацией делятся в Тульской областной клинической больнице. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть