В больницах Тулы отрицают госпитализацию солиста «Любэ» Расторгуева

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Тула, 13 июня. В Тульской больнице скорой помощи и областной клинической больнице утверждают, что к ним не доставляли солиста «Любэ» Николая Расторгуева, о госпитализации которого из-за плохого самочувствия ранее сообщалось в СМИ.

Как стало известно ФАН, сотрудники скорой дежурили на праздничном концерте, где должен был выступать Расторгуев, однако они не госпитализировали музыканта. В Тульской больнице скорой помощи утверждают, что певец к ним не поступал. Такой же информацией делятся в Тульской областной клинической больнице.