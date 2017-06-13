Годовалый малыш погиб, выпав из окна 5-го этажа в Подмосковье
Москва, 13 июня. Трагический инцидент произошел в подмосковном Одинцово: годовалый малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик получил смертельные травмы, в результате которых скончался.
Согласно приведенным данным, трагедия случилась на Можайском шоссе. Ребенок выпал из окна. На место прибыли медики. В машине скорой помощи малыш скончался.
Правоохранители выяснили, что в момент падения ребенка его мать была в квартире. В настоящее время следственный отдел по городу Одинцово проводит проверку по факту случившегося, передает телеканал «360».
Напомним, в Петербурге годовалый мальчик погиб при попытке выбраться из детской кроватки.