Годовалый малыш погиб, выпав из окна 5-го этажа в Подмосковье

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Москва, 13 июня. Трагический инцидент произошел в подмосковном Одинцово: годовалый малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик получил смертельные травмы, в результате которых скончался.

Согласно приведенным данным, трагедия случилась на Можайском шоссе. Ребенок выпал из окна. На место прибыли медики. В машине скорой помощи малыш скончался.

Правоохранители выяснили, что в момент падения ребенка его мать была в квартире. В настоящее время следственный отдел по городу Одинцово проводит проверку по факту случившегося, передает телеканал «360».

Напомним, в Петербурге годовалый мальчик погиб при попытке выбраться из детской кроватки.