В Петербурге возбудили дело о нападении на полицейского на митинге 12 июня

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Санкт-Петербург, 13 июня. Петергбургкое ГСУ СК РФ возбудило дело о нападении на полицейского во время несанкционированной протестной акции на Марсовом поле 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). из материалов дела следует, что 12 июня около 14.00 в ходе несогласованного с властями митинга на Марсовом поле неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского.

Сейчас следователи устанавливают личность напавшего на правоохранителя. Расследование уголовного дела продолжается.