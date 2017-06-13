Сирия сегодня: гумпомощь Дейр-эз-Зору от ВКС РФ, США подыгрывают ИГ, разведданные Израиля

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Сирия сегодня, 13 июня. ВКС РФ и ВВС Сирии доставили на парашютах гумпомощь в Дейр-эз-Зор, США подыгрывают террористам ИГИЛ разговорами о новых антироссийских санкциях, израильская разведка «обезвредила» взрывоопасные ноутбуки джихадистов.

Гумпомощь Дейр-эз-Зору сбрасывают с неба

Российские и сирийские летчики доставили гуманитарную помощь в район города Дейр-эз-Зор, центра одноименной провинции на северо-востоке Сирии. Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийских ВВС в район Дейр-эз-Зора, вот уже четыре года блокированного боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), самолетом Ил-76 на парашютах были сброшены платформы с двадцатью тоннами гуманитарной помощи.

«Самолетом Ил-76 с высоты четыре тысячи метров парашютным способом были доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 20 тонн», — рассказали российские военные.

Из-за блокады города боевиками ИГ доставить гумпомощь в город иным способом не представляется возможным — террористы постоянно атакуют позиции правительственных сил, пытаясь прорвать линию обороны, которую на этом участке фронта держат в основном добровольцы, сообщили в российском центре.

США подыгрывают ИГИЛ

Американские сенаторы договорились о новых санкциях против России, которые связаны с якобы имевшим место «вмешательствам» РФ в американские в выборы, а также с действиями Москвы на Украине и в Сирии.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление, опубликованное двумя сенатскими комитетами — Республиканской и Демократической партий.

Среди поводов для очередных антироссийских санкций — поставки Россией оружия законному правительству Сирии, возглавляемому президентом Башаром Асадом.

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, США своей деструктивной деятельностью, в частности антироссийскими санкциями и агрессией в Сирии подыгрывают террористам всех мастей.

Так, в интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида», являющаяся предтечей ИГИЛ, — это прямой результат деятельности США. «Аль-Каида» — это результат деятельности «наших американских друзей». Американцы сами вырастили и «Аль-Каиду», и Бен Ладена», — сказал Путин.

В России четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» с 19 по 22 июня покажет Первый канал.

Отчаянные израильтяне «обезвредили» бомбы ИГИЛ

Спецслужбы Израиля узнали, что группировка «Исламское государство» разрабатывает бомбы, встраиваемые в ноутбуки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NDTV.

Бомба для взрыва в самолете может быть замаскирована под батарею для ноутбуков, и ее практически невозможно идентифицировать при досмотре в аэропорту, сообщили израильские разведчики. Разведданные, переданные израильтянами Соединенным Штатам, оказались настолько точны, что позволили американским спецслужбам понять, каков механизм приведения таких бомб в действие.

Сведения о новой разработке террористов были получены израильтянами при взломе компьютерных сетей ИГИЛ. Именно после получения этой информации в США в марте 2017 года ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных приборов в ручной клади на рейсах из ряда аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.

В понедельник, 12 июня, газета The New York Times сообщила со ссылкой на собственные осведомленные источники, что президент США Дональд Трамп якобы передал РФ сведения, которые ему предоставила израильская разведка в порядке обмена информацией между спецслужбами.

Однако и Трамп, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицают, что американский президент своим предупреждением как-то «подставил» израильских агентов. Как уточнила телекомпания Al Jazeera, информация, переданная Трампом Лаврову, поступила ему не из израильского, а из иорданского источника. В сообщении телекомпании говорилось, что Израиль, работая против ИГИЛ, использует методы электронного слежения, в то время как спецслужбы Иордании работают, как говорится, «на земле».