Бригада ПВО на Дальнем Востоке получила новейшие комплексы «Бук-М3»

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Улан-Удэ, 13 июня. В Минобороны РФ сообщают, что 35-я зенитно-ракетная бригада в Улан-Удэ станет первой частью ПВО на Дальнем Востоке, получившей новейшие ЗРК «Бук-М3».

В сообщении военного ведомства РФ отмечается, что новейшие зенитно-ракетные комплексы являются высокомобильными и многофункциональными системами ПВО средней дальности. ЗРК предназначены для перехвата воздушных целей любой сложности, от беспилотных летательных аппаратов и самолетов до баллистических ракет.

Переучивание боевых расчетов бригады на новые комплексы начнется уже в текущем месяце, пишут Известия. Обучение займет два месяца, после чего бригада начнет нести боевое дежурство на новой технике.