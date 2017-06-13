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Россия
Бригада ПВО на Дальнем Востоке получила новейшие комплексы «Бук-М3»
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Бригада ПВО на Дальнем Востоке получила новейшие комплексы «Бук-М3»

11:38  13 Июня 2017
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Бригада ПВО на Дальнем Востоке получила новейшие комплексы «Бук-М3»

Улан-Удэ, 13 июня. В Минобороны РФ сообщают, что 35-я зенитно-ракетная бригада в Улан-Удэ станет первой частью ПВО на Дальнем Востоке, получившей новейшие ЗРК «Бук-М3».

В сообщении военного ведомства РФ отмечается, что новейшие зенитно-ракетные комплексы являются высокомобильными и многофункциональными системами ПВО средней дальности. ЗРК предназначены для перехвата воздушных целей любой сложности, от беспилотных летательных аппаратов и самолетов до баллистических ракет.

Бригада ПВО на Дальнем Востоке получила новейшие комплексы «Бук-М3»

Переучивание боевых расчетов бригады на новые комплексы начнется уже в текущем месяце, пишут Известия. Обучение займет два месяца, после чего бригада начнет нести боевое дежурство на новой технике.

#зрк #бук-м3 #пво #дальний восток
Алексей Громов
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