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Спорт
«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Баварии»
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«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Баварии»

11:26  13 Июня 2017
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«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Баварии»

Санкт-Петербург, 13 июня. Футбольный клуб «Зенит» активно интересуется хавбеком мюнхенской «Баварии» Дугласом Костой. Об этом пишет издание Gianlucadimarzio. 

По данным издания, новоиспеченный наставник петербуржцев Роберто Манчини лично заинтересован в подписании двукратного чемпиона Бундеслиги. Ориентировочная сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро, сообщает «Свободная пресса»

Стоит отметить, что к 26-летнему бразильцу присматриваются победитель Лиги Европы-2017 «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и туринский «Ювентус». 

Напомним, ранее стало известно, что покинувший «Зенит» Мирча Луческу требует у турецкого «Бурсаспора» заработную плату в 3,5 млн евро. 

#петербург #зенит #бавария #манчини #коста
Дана Балан
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