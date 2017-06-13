«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Баварии»

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Санкт-Петербург, 13 июня. Футбольный клуб «Зенит» активно интересуется хавбеком мюнхенской «Баварии» Дугласом Костой. Об этом пишет издание Gianlucadimarzio.

По данным издания, новоиспеченный наставник петербуржцев Роберто Манчини лично заинтересован в подписании двукратного чемпиона Бундеслиги. Ориентировочная сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро, сообщает «Свободная пресса».

Стоит отметить, что к 26-летнему бразильцу присматриваются победитель Лиги Европы-2017 «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и туринский «Ювентус».

Напомним, ранее стало известно, что покинувший «Зенит» Мирча Луческу требует у турецкого «Бурсаспора» заработную плату в 3,5 млн евро.