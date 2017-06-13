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Политика
США использовали боевиков для раскачки ситуации в России — Онищенко
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США использовали боевиков для раскачки ситуации в России — Онищенко

12:03  13 Июня 2017  /обновлено: 12:11  13 Июня 2017
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США использовали боевиков для раскачки ситуации в России — Онищенко

Москва, 13 июня. В словах президента РФ Владимира Путина о том, что США всегда поддерживали боевиков во время войн в Чечне, нет ничего необычного. Так считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я как участник событий 1995 года могу их подтвердить полностью. Там действительно работали все спецслужбы, в том числе и на гуманитарном сегменте. И не только спецслужбы Соединенных Штатов там работали, тот же МККК — Международный Комитет Красного Креста, который очень избирательно давал оценку сложившейся ситуации», — рассказал Онищенко.

По его словам, представители МККК делали все, чтобы подвести чеченских боевиков под международное право и признать их комбатантами. Это делалось, поскольку членов организации них могли быть сотрудники ЦРУ, считает Онищенко. Он добавил, что США использовали боевиков, взрывотехников и снайперов.

«Американцы и сейчас занимаются раскачиванием ситуации внутри России. В какой-то мере тому свидетельство — вчерашний день в Москве, когда, в общем-то, весь праздник пошел коту под хвост», — заявил депутат Nation News.

#путин #онищенко
Катерина Михайлиди
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