США использовали боевиков для раскачки ситуации в России — Онищенко

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. В словах президента РФ Владимира Путина о том, что США всегда поддерживали боевиков во время войн в Чечне, нет ничего необычного. Так считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я как участник событий 1995 года могу их подтвердить полностью. Там действительно работали все спецслужбы, в том числе и на гуманитарном сегменте. И не только спецслужбы Соединенных Штатов там работали, тот же МККК — Международный Комитет Красного Креста, который очень избирательно давал оценку сложившейся ситуации», — рассказал Онищенко.

По его словам, представители МККК делали все, чтобы подвести чеченских боевиков под международное право и признать их комбатантами. Это делалось, поскольку членов организации них могли быть сотрудники ЦРУ, считает Онищенко. Он добавил, что США использовали боевиков, взрывотехников и снайперов.