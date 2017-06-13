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Происшествия
СМИ сообщают о пяти пострадавших в результате стрельбы в Мюнхене
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СМИ сообщают о пяти пострадавших в результате стрельбы в Мюнхене

11:13  13 Июня 2017
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СМИ сообщают о пяти пострадавших в результате стрельбы в Мюнхене

Мюнхен, 13 июня. В результате ЧП, произошедшего на железнодорожной станции в Мюнхене, ранены пять человек, среди них женщина-полицейский, которая находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на своих корреспондентов, находящихся на месте событий. Они пишут, что, по словам очевидцев, стражи правопорядка проводили проверку документов у пассажиров одного из поездов. Злоумышленник выхватил оружие у женщины-полицейского и начал стрелять.

Издания сообщают, что злоумышленник задержан. В результате инцидента пришлось остановить движение поездов. На месте работают полицейские и врачи. 

Алексей Громов
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