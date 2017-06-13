В Ленобласти задержали педофила за развращение четырех детей у стадиона

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Тосно, 13 июня. В городе Тосно Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в развращении четырех детей. По версии правоохранительных органов, злоумышленник приставал к несовершеннолетним у стадиона школы на улице Максима Горького.

9 июня в полицию обратились родители шестиклассников, в отношении которых совершил развратные действия неизвестный мужчина. Злоумышленник приставал к двум мальчикам и двум девочкам. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1964 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело.